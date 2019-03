VÄRSKED ANDMED | Sa ei usu oma silmi, aga just need 10 vilja poelettidel sisaldavad kõige rohkem taimekaitsevahendite jääke

Igal aastal avaldatakse Ameerikas tarbitavate viljade kohta tehtud uuringute tulemused, et inimesed saaksid teadlikemate valikute tegemisel sellest nimekirjast juhinduda. Kuna mõningad puu-ja köögiviljad võivad jõuda täpselt samadest kasvandustest ka meie poodidesse, on vale arvata, et meid need andmed kuidagi ei puuduta.

Kokku leiti ameeriklaste igapäevasest taimsest toidust uuringu tulemusena 255 erineva taimekaitsevahendi jääke. Kusjuures uuritavad aiasaadused pesti ja kooriti enne testimist, et võimalikult täpselt jäljendada hoolikat kodust tarbijat. Kahjuks selgub, et ei koorimine ega pesemine ei pruugi avaldada väga tugevat positiivset mõju.

See, et maasikad ei ole puhtalt kasvatatud, ei üllata ilmselt kedagi. Küll aga tundub uskumatu ja murettekitav, et nimekirjas kolmas on väga populaarse supertoiduna esitletud aiasaadus.

Vaata, milline on kõige "patusemate" viljade nimekiri ja vastukaaluks saa teada, millised on ka kõige puhtamad viljad!