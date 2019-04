Viimane aeg on korjata nõgest! Vaata, miks seda tegema peaks

Muidugi võib nõgest korjata kevadest sügiseni,valides siis ka noored ja värsked ladvaosad.

Eriti tasub nõgest varuda ülekaalulistel, kel on oluline ära hoida vedeliku kuhjumist kudedesse. Parimaks ravimiks on sellest väekast taimest tee.

Nõgesetee sobib hästi jääkainete aktiivseks eemaldajaks, sest see taim stimuleerib neerude tööd, aktiveerib maksa, lümfe ja soolestiku korrektset toimimist.Sobivaks annuseks on maksimaalselt 4–6 tassi päevas. Kuna tegu on siiski tugevatoimelise ravimtaimega, mida võib kasutada kuurina, mitte pidevalt.

Tee valmistamine on lihtne. 1 tl peenestatud noortele kõrvenõgeselehtedele valage klaas kuuma(50–60 ºC) vett ning laske 7–10 minutit tõmmata.

Nõgeseteed võiks juua ka lihtsalt kevadise kuurina – näiteks nädalake ning seejärel pidage vahet.

Nõgeseteest saavad abi ka need, kes on surmväsinud ja jõuetud.

Tee aitab suurendada emadel rinnapiima hulka, leevendab vanematel daamidel üleminekuvaevusi, aitab ka suhkruhaigust ohjeldada ning parandab põrna tööd.

Välispidiselt toimib ravivalt nahahaiguste puhul. Saunas, kui pesuveele nõgese ekstrakti lisate, saate tugevamad juuksed ning neile ka ilusa läike.

Kui aga tee joomise ajal tekib mingigi reaktsioon, kuna taim on väga tugeva toimega, tuleb kuur kindlasti katkestada.

Ettevaatlikult tuleks nõgesejoogiga ravikuuri suhtuda neil, kel vereproov näitab vere liiga kiiret hüübimist, sest nõges võib muuta vere paksuks ehk vere hüübimist suurendada.