7 toimivat soovitust, kuidas püsida kindlalt raha kogumise kursil

Kaasa oma kogumisplaanidesse mõni hea sõber. Sõber võib olla heaks motivatsiooniallikaks ja kaasaelajaks, eriti kui tal on samad eesmärgid. Ikka on abiks, kui keegi kõrval tuletab heatahtlikult meelde, et jäta täna see jäätisetuutu ostmata või rõõmustab koos sinuga, kui mõni vahe-etapp on jälle edukalt läbitud. Kui aga sinus tekitab oma tuludest-kuludest rääkimine ebamugavust, siis tasub mõnelt lähedamalt sõbralt uurida, milliseid kogumistehnikaid tema kasutab. Teise võitudest ja kaotustest on alati midagi õppida.

Muretse endale uusi sõpru

Teine kord on jälle nii, et sinu praegune tutvusringkond ei soodusta raha kogumist. Kellegagi suhteid katkestama ei pea. Küll aga soovitame lisaks suhelda inimestega, kellel on sinuga sarnased eesmärgid. Selliseid inimesi võid leida sõprade sõprade seast, töölt. Ringi tasub vaadata ka vastavasisuliste Facebook’i gruppide ja internetifoorumite suunal. Ühised huvid ja sarnased kogemused innustavad veelgi kindlamalt eesmärgi poole püüdlema.

Vabane häirivatest teguritest

Igal inimesel on kogumist häirivad või lausa takistavad tegurid: telefonirakenduse teel toidu koju tellimine, krediitkaardi pidev kasutamine, e-poodidest ühe klikiga asjade ostmine … Seega vaata oma tarbimisharjumused kriitilise pilguga üle, eriti need, mis on seotud mugavusega või vajunud unustusehõlma (näiteks elektrileping). Segavaid faktoreid eemaldades või asendades alusta lihtsamatest muutes oma harjumusi järk järgult. Vastasel juhul kaob soov raha säästa väga kiiresti ja pikaks ajaks.

Kasuta visuaalseid abivahendeid

Oma peas eesmärkide paika panemisest jääb kahjuks väheseks. Parem oleks omada neid kirjapandult ja soovitavalt pidevalt silma all. Selleks võib olla lihtne märkmepaber rahakoti vahel, tabel paberil või Excelis, mobiilirakendus, poster seinal või arvuti avapilt. Hea oleks, kui saaksid oma visuaalset abivahendit jooksvalt täiendada. Pole midagi motiveerivamat kui silmaga nähtav ja käega katsutav areng.

Jäta endale natuke hingamisruumi

Siinkohal ei pea me nüüd silmas erinevaid ettekäändeid õigustamaks mõnda impulssostu. „Aga ma olen seda juba lapsepõlvest saati tahtnud!“, „Aga see on ju sooduses!“ või muu vabandusega oma emotsiooniostu põhjendamine pole endale hingamisruumi jätmine. Pigem mõtleme selle all, et raha kõrvale pannes jäta midagi ka väikeste rõõmude nautimiseks. Kui pead oma elust kõik meeldiva välja jätma, siis ei tule pikemas plaanis raha kogumisest midagi välja.

Loe veel

