ASI SELGEKS | Millised kuivained säilivad igavesti? Kas riis läheb halvaks? Vaata järele!

Kuivainete puhul eeldatakse millegipärast, et need säilivad sisuliselt igavesti. Mõne toiduaine puhul see nii ongi. Mõni aga kaotab märkimisväärselt palju kvaliteedis ja mõnd ei tohiks riknenult üldse enam süüa.