Kas tead, kui tihti peaks tegelikult rätikuid pesema ja miks?

Ajakirja Good Housekeeping spetsialistid soovitavad vannilinu pesta iga kolme-nelja kasutuskorra järel, kuna surnud nahrakud, mis rätikusse jäävad on bakteritele heaks toidulauaks. Trennis kasutatavaid rätikuid tuleks pesta veelgi tihedamini. Pesuloputusvahendi asemel võiks loputusvette panna natukene äädikat, see desinfitseerib paremini.

Näorätikuid tuleks pesta pärast iga kasutuskorda, kui sa ei taha, et kuivatades bakterid su näole satuvad. Kui rätik hakkab haisema, tähendab, et ta on liiga kaua niiske olnud.

Käterätte tuleks pesta iga paari päeva tagant, sest bakterid teatavasti armastavad niisket keskkonda ja sa kuivatad käsi mitu korda päevas.

Köögirätikuid tuleks ideaalis pesta pärast iga kasutuskorda. Kui sa nii tihti neid pesta ei jõua, siis vähemalt kord nädalas tuleks köögirätikud küll pesumasinasse pista.

Ära muretse, et rätikud nii tihti pestes kuluvad. Üks korralik rätik peaks vastu pidama viis kuni kümme aastat, senikaua kuni ta puhas on.

Unustada ei tohiks ka voodilinu, neid tuleks pesta kord nädalas.

Allikas: goodhousekeeping.co.uk