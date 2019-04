KAS TEADSITE? Puugihaigused ohustavad ka lemmikuid

Puukentsefaliidi vastane vaktsiin on oluline kõigile, kuid erilist tähelepanu peaksid sellele pöörama kassi- ja koeraomanikud.

“Just õues käivad kassid on puukidest enim ohustatud koduloomad. Nad liiguvad puukidele sobival kõrgusel ja on karvased. Puukidele on ideaalsed ohvrid ka koerad ning sageli korjavad lemmikloomad puugi üles koguni koduhoovist,” räägib Südameapteegi proviisor Olesja Kuznetsova.