Kõik, mida sa pead teadma sellest, kuidas valida oma kööki sobivaim õhupuhasti!

Õhupuhasteid on kahte põhimõtteliselt erinevat tüüpi. Kui seade on ühendatud välisõhku avaneva ventilatsioonitoruga, on tegemist äratõmbe põhimõttel töötava ehk ventileeriva õhupuhastiga. Selline aparaat võtab köögist toidulõhnadega küllastunud õhu ning suunab ruumist ja hoonest välja.

Teine tüüp on filtreerivad õhupuhastid, mille puhastusfunktsioon seisneb õhu sissetõmbes, selle läbi söefiltrite juhtimises ja n-ö siseringlusse tagasi saatmises. Valida võib nende kahe tüübi vahel muidugi n-ö maitse järgi, aga kui ruumis ventilatsiooniühendust pole, siis on võimalik ainult filtreeriv õhupuhasti. Üldistades võib öelda, et ventileeriv õhupuhasti on efektiivsem ja seda hooldada on samuti lihtsam. Kuigi ka sellises seadmes käib sissetõmmatav õhk läbi filtrite, ei ole nende puhastamisel ja vahetamisel sedavõrd kriitilist tähtsust kui filtreeriva õhupuhasti puhul. Kui viimati nimetatut ei puhastata, siis ta lõpuks enam ei toimi.