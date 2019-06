KUMMUTAME MÜÜDI | Juhtkoera elu pole igav ja üksluine. See on hoopis kui kirev seiklus!

Koer toidupoes, kinos või kontserdil?! Üsna hiljuti oli see üsna ennekuulmatu ja sobimatu. Tasapisi on inimeste teadvusse jõudnud teadmine ja mõistmine, et meie seas on neid, kes ei saaks koera abita liikuda. Nad oleksid aheldatud omaenda koju ja sõltuksid teiste inimeste abist. Jutt on pimedatest või väljas liikudes abi vajavatest inimestest, keda aitavad abi- ja juhtkoerad.