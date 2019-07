Kunstnikust helilooja ja dirigent Erki Meister: siin korstnas sain end täielikult välja lülitada

Tihti lauludest rõkkava hooviga rootsipunase puumaja, mis väljast paistab isegi väiksem kui seest, on kodustanud kunstnikust helilooja ja dirigent Erki Meister koos kommunikatsiooniettevõtte omanikust elukaaslase Gaili Edingu ning tütarde Maria ja Margaritaga.

Vanurist maja, mille ehitusaastaks on märgitud 1790, on pere pidanud oma kõige armsamaks kohaks juba 20 aastat. Möödunud aastast on see neile päriskodu.

Esialgu oli majas ainult üks kuivkäimla, vett polnud ja laastukatus, mida kattis eterniit, vajas vahetamist. Kõige sellega tuli kunstnikust heliloojal rinda pista.

Pere sättis mantelkorstnasse armsa vana mööbliga sisustatud köögi ja kaminaga söögitoanurgakese.

Koopalaadsest ruumist sai Erki loominguline pesa, kus on kirjutatud hulk viimase paarikümne aasta helitöid.

