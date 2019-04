MAAKODU ARHIIVIST | Kutsika esimesed päevad kodus: esialgsetest hirmudest tuleb üle saada

Siin näiteks lõik, mida peaks silmas pidama kutsika esimestel päevadel uues kodus.Kutsikale tuleb anda aega harjumiseks.

***

Ta peab üle saama oma esialgsetest hirmudest ning mõistma, et tema uus kodu on turvaline ja seal elavad inimesed on sõbrad. Tavaliselt on võimalik juba teisel päeval kutsikaga rohkem tegelda, mängida ja suhelda. Lihtsalt see esimene päev tuleks ära kannatada.

Kutsikal peaks olema ka koht, kus magada ja puhata ning kindel paik, kus asuvad joogi- ja söögikauss. Kui kutsikas jääb magama, võib ta tõsta tema pehmele magamisalusele, et ta mõistaks, et see on tema koht. Vähemalt alguses tahavad kutsikad magada inimeste lähedal. Seepärast on mõistlik magamisase panna kuhugi inimeste voodite ligidale. Hiljem on võimalik seda juba kuhugi mujale liigutada ja täiskasvanud koerad soovivadki magada rohkem omaette.

Kutsikale oleks soovitatav alguses anda süüa kolm korda päevas. Lähtuvalt sellest ja samuti asjaolust, et väike kutsikas ei suuda päev otsa häda kannatada ning teda tuleks õpetada õues käima, soovitaksin tegelikult esimeseks kaheks nädalaks puhkus võtta või see harjutamine lastele usaldada, kui nad sellega juba hakkama saavad.

Kuna esimestel nädalatel imeb kutsikas endasse reegleid kõige innukamalt, oleks kasulik talle tutvustada ka seda, et häda ei tehta tuppa, vaid õue. Kuna hiljem kutsikat ümber õpetada on üsna tülikas, siis palju lihtsam on koerale kohe head tava tutvustada ning hiljem ka sellest kinni pidada.