Maakodu heategevusprojekt algab täna

Viljapuude ja marjapõõsaste sordid valisime majaelanike soovi järgi: ´Valge klaariõun´, ´Pärnu tuviõun´, ´Krügeri tuviõun´ ja ´Katre´. Lisaks istutame viljapuuaeda ploomipuud ´Stanley´ ja ´Ontario´, magusa kirsipuu sordiks on ´Madissoni Roosa´. Marjapõõsastest on esindatud igat värvi sõstrad: punane sõstar ´Hollandi Punane´, valge sõstar ´Jüteborgi Valge´, must sõstar ´Mede Must´, karusmari ´Invicta´. Kõik need viljapuud ja marjapõõsad annetasid Neeva Aed ja Tootsi Aiand. Karukäpa Puukool kinkis peremajale õunapuu ´Suislepp´.

Lisaks viljapuudele ja marjapõõsastele rajame tarbeaia, kus on peenrakastid maitserohelisega. Kõik maitsetaimed kinkis OÜ Kuusk AE.

Maasikad ja maitsetaimed. Foto: Marju Reitsak

Abikäsi on tulemas Pärnu Kutseharidusekeskusest, Swedbanki Pärnu kontorist, Maakodu toimetus ja mõned Maakodu lugejad ning sõbrad. Toitlustuse eest kannavad hoolt Pärnu Kodutütred.

Toetajad ja abistajad:



Maakodu toimetus

Neeva Aed

Hydroseal OÜ

Plastrex Europe OÜ

Sami Masinakeskus

Tootsi Aiand OÜ

Kasvumaja.ee

Aarius

OÜ Kuusk AE

Terje Prisk, Rohenurk OÜ

Eneli Niinepuu, Sala Terrana OÜ

Erna Gross Pärnu Kutsehariduskeskusest

Pärnu Kutsehariduskeskuse õpilased

Swedbanki Pärnu kontori töötajad

Ave Lillemäe, Hoolekandeteenused AS

Andrus Laurist, Hoolekandeteenused AS

Liina Männiaru, Hoolekandeteenused AS

Oja 128 elanikud (Pärnus)

Kadri Vahur OSC-st

Evelin Pae Bauhofist

Villa Hormony

Kadri Café Pärnus

Pärnu Kodutütred

Lea Pikker (KL Pärnumaa malev)

Karukäpa Puukool

Kadi Saaremets

Heli Tõugu-Hiiemäe

Evelyn Mänd