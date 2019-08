Miks hoidistepurgid peale kaanetamist tagurpidi pööratakse ja kas seda tegelikult ka peab tegema?

Vanasti, kui kasutati rohkem korduvkasutatavaid purgikaasi, keerati purgid peale sulgemist tagurpidi. See praktika aitas veenduda, et kaaned on korralikult sulgunud ja nende vahele pole jäänud õhuvahesid.

Tänapäeval, kui hoidistajad kasutavad igal hooajal uusi kaasi, pole tarvis purke tagurpidi keerata. Veelgi enam, pigem tuleks hoidise purgikaanele sattumist vältida.

On kindlaks tehtud, et hoidises sisalduvad happed ja soolad võivad lahustada purgikaane kaitsekihti ja ebatervislikud ained võivad nõnda hoidisesse sattuda. Samuti võivad hoidise jäägid sattuda kaane keermete vahele ja seal saavad elama hakata erinevad mikroobid.

Kui purgi kummuli keeramine on vajalik, tehke seda korraks, kuid ärge jätke hoidist nõnda jahtuma!