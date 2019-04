Otsime Eesti kaunimat maakodu!

Päike käib ühe kõrgemalt ja soojakraade tuleb järjest juurde. Peagi põrisevad meie õuedel muruniidukid ja aiad täituvad tuhandete õitega. Just see on õige hetk pildistada üles oma kodu ja aia kaunimad vaated ning saata Maakodu toimetuse aadressil konkurss@maakodu.ee.

Maakodu ajakirja korraldatud konkurss „Kauneim maakodu 2019” toimub tänavu kuuendat korda. Konkursile on oodatud osalema nii kaunite maakodude, suvilate ja aedade omanikud, kuid ka need, kel on tore terrass või pilkupüüdev laste mängumaja.

Maakodu korraldatud konkursi „Kauneim maakodu 2019” peaauhinnaks on murutraktor firmalt Decora. Lisaks peaauhinnale on konkursil kuus erikategooriat: kauneim aed, kauneim suvekodu, kauneim mängumaja, kauneim lastetuba, kauneim terrass ja kauneim köök. Auhinnafond on rikkalik!

Saada meile fotod ja osale konkursil! Loe täpsemalt maakodu.ee/konkurss.