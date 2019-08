Liisi on koos abikaasa Micke ning kolme poja Oliveri, Ellioti ja Melkeriga Eesti ja Rootsi vahet sõelunud juba üle kümne aasta. Viimasel aastal on neid truult saatnud ka jahikoer Sindi. Põhjuseks on armsaks maakoduks sätitud vana Hansu talu.

"Kuna ma end Rootsis sisse seadsin, tähendas see Eestisse tulles lähedaste vahet jooksmist: küll Laoküla tädide, õe, isa ja ema vahet, keda kahjuks enam meie hulgas pole," räägib perenaine. "Abikaasa siis arvaski ühel päeval, et meil võiks olla oma koht, kuhu kõik need toredad inimesed saaksid kokku tulla."