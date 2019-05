Põhiliselt valmistatakse aktiivsütt bambuse ja kookospähkli põletamisel tekkinud söest, aga see võib sisaldada ka oliivikive, saepuru ja näiteks kivisütt. Aktiivsütt olevat tehtud ka puidust ja kontidest!

Aktiivsöel on negatiivne elektrilaeng, mis tõmbab ligi positiivselt laetud molekule. Mürkidel ja gaasidel on positiivsed laengud, mistõttu aktiivsüsi tõmbab nad enda külge. Seega püüab aktiivsüsi kehas kinni mürgid.