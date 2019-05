Täiesti uskumatu! Kohvipaksu saab kasutada ka sääskede peletamiseks

Maakodu.ee RUS 84

Foto: Shutterstock

Kohvipaksul on kümneid kui mitte sadu kasutamisviise - üks kasulikum ja looduslähedasem kui teine. Seda polnud me aga enne kuulnud, et kohvipaksuga saab ka sääski tõrjuda.