ÜKSIKASJALIK ÕPETUS JA VIDEO | Teeme ise mosaiigiga ehitud laua

Toreda mosaiiktehnikas lauaplaadi tegemiseks läheb vaja keraamilisi seinaplaate. Hea on seda tööd ette võtta, kui teil on köögi või vannitoa remondist plaate üle jäänud. Selleks et neist saaksid mosaiigiks sobivad tükid, tuleb plaadid enne purustada ja spetsiaalsete plaaditangide või lihtsalt näpitsatega parajaks lõigata.

Lisatud samm-sammult pildiõpetus ja ka video!