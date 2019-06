Üllatus toortoidu sõpradele: 7 köögivilja, mida tuleks süüa hoopis küpsetatult

Kuna oad on taimetoitlaste üks olulisemaid toiduaineid, tasub neile tähelepanu pöörata. On väga oluline kuivatatud ube esmalt leotada ja alles seejärel keeta. Vastasel juhul võib esineda tõsiseid tervisehäireid, mis päädivad oksendamise ja kõhulahtisusega.

Brokkoli, klassikaline kapsas ja lillkapsas

Ristõielised köögiviljad nagu brokkoli, klassikaline kapsas ja lillkapsas loovad orgaanilise ühendi, mis aitavab võidelda vähirakkude tekkimise vastu.

Samuti on teada, et toored ristõielised köögiviljad võivad põhjustada mõnele inimesele seedehäireid.

Neid köögivilju pole keelatud toorelt süüa, kuid selleks, et ära hoida seedetrakti probleeme on parem neid köögivilju tarbida väiksemates kogustes. Tasub teada, et neid on küpsetatult kergem seedida.

Porgandid

Porgandite keetmine vabastab porgandis olevad karotenoidid, antioksüdandid, mis tagavad immuunsussüsteemi normaalse toimimise. Inimestele kellele maitseb toores porgand, siis soovituslik on neid süüa kergelt läbi aurutatuna.

Paprika

Paprika on suur lükopeeni ja ferulahappe allikas. Teadaolevalt aitab paprika praadimine paremini vitamiinide omastamisele kaasa, kui pikaajaline paprika keetmine. Liigne köögivilja kuumutamine hävitab C-vitamiini olemasolu. Proovige paprikaid ka grillida.

Rooskapsas

Võimalik, et sa pole kunagi tundnud suurt soovi süüa rooskapsast. Põhja-Ohio ülikooli teadlaste sõnul võib rooskapsa söömine põhjustada kõhupuhitust ja gaase. Seega on enne selle tarbimist vajalik keetmine, et hoida ära ebameeldiv tunne kõhus.

Selleks, et omastada vajalikud toitained on oluline köögiviljade valmistamise viis. Olles enda jaoks leidnud sobiva valmistamisviisi on tähtis siiski igapäevaselt köögivilju süüa. Kas toorelt või kuumtöödeldult, igal juhul on need vajalikud ja oluline osa meie toidulauast. Tähtis on mõõdukus ning tasakaal!