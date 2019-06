UURING | Ära nendest tähtkujudest sõpradele raha laena, nad unustavad selle suurema tõenäosusega tagasi maksta

Siiski on tähemärkide lõikes erinevused ka naistel. Täiesti omaette klassist on kaalud. Kui kaalude maksega hilinemine on ligi 1%, siis veevalajatel ja neitsidel on see ligi kolmekordne. Samas, meessoost neitsid on parema maksekäitumisega kui naissoost neitsid, olles parima maksekäitumisega meeste lõikes. Ka meessoost skorpionid on üsna hea maksekäitumisega. Kõige halvema distsipliiniga on vaieldamatult meessoost kalad, kuid ka sõnn ja vähk on pole eriti eeskujulikumad.

TF Banki Eesti filiaali operatsioonide juht Birgit Jõgeva ütles, et „tegemist oli põneva statistilise katsega, kuid panga krediidianalüüsis tähtkuju kindlasti aluseks ei võeta. Küll aga on põnev vaadata, kuidas sedavõrd suure mudeli alusel on tõesti võimalik teataval määral üldistusi teha. Krediidireeglid aga koosnevad väga paljudest erinevatest parameetritest, mis on tunduvalt teaduslikumad kui horoskoop.“

„Kindlasti oleks huvitav teada ka seda, millise jalanumbri või silmavärviga kliendid on kõige parema maksekäitumisega, kuid kahjuks sellist infot minimaalsuse printsiibist lähtudes laenutaotluses ei küsita,“ naljatles Jõgeva.