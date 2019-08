Vaata, mis päeval täpselt avab IKEA Eestis oma e-poe ja näidistesaali

“Täna alustame päevade loendust, mis on jäänud IKEA Eesti turule sisenemiseni. IKEA visiooniks on pakkuda klientidele paremat igapäeva, mistõttu otsustasime ühendada nii digitaalse kui füüsilise olemasolu Eesti turul,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul tagab e-pood ligipääsu IKEA kaubavalikule kõikjal Eestis olenemata asukohast. Tallinnas avatav väljastuspunkt pakub lisaks võimalust tutvuda tootevalikuga. Väljastuspunktis on väljapanekus üle 3000 erinevat toodet, millest 200 toodet on saadaval koheseks kaasaostuks.

Mihailovs tõi välja, et otsus siseneda kõigepealt digitaalselt ning rajada väljastuspunkt koos näidistesaaliga tulenes Eesti digitaalsest küpsusest. „Meie eesmärgiks oli tuua IKEA taskukohane, kuid samas ka maitsekas ning funktsionaalne disain Eesti tarbijatele lähemale, kuna eestlaste osakaal IKEA Leedu ja Läti poodide külastustel on märkimisväärne. E-pood ning väljastuspunkt annavad võimaluse tellida tooteid mugavalt kõikjalt ning minna neile ise väljastuspunkti järele või tellida kulleriga koju,“ kirjeldas Mihailovs. Ta lisas, et väljastuspunktis on näidistesaal, kust kodusisustajad saavad ammutada inspiratsiooni disainerite poolt kujundatud näidistubadest ning paluda abi ka näiteks köögi, garderoobi ja riiulite tellimisel.

IKEA e-pood on kaasaegne veebikeskond, mis tagab ligipääsu 8000 kodusistustootele. Kõiki e-poe tooteid on võimalik kulleriga koju tellida või neile ise väljastuspunkti järele minna.