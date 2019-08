Varbad külmetavad? Nüüd saab osta aialaua, mis selle mure aastaringselt lahendab

Meie ebastabiilsetesse suvedesse on soojust andev laud hädavajalik leiutis. Nõnda saab ka meie jaheda suve pea poole aastaseks venitada!

Näiteks verandal saaks juba märtsis hubast hommikukohvitamist või õhtust veinitamist nautida.

Soojust kiirgava laua eelis teiste soojuskiirgurite ees on see, et soojus tuleb otse alt üles ja kui jalad on soojas siis on ka kehal soe.

"Olen ise proovinud ning 12 kraadiga on sellise laua taga täitsa mõnus istuda. Kas või paljasjalgselt," kinnitab laudade edasimüüja Andra Halmann.

Hetkel on aadaval kahte varianti laudasid. Madal ühe toruga laud ning kõrge kahe toruga.

Madalam laual on üks ja kõrgel kaks infrapunasoojuskiirgurtoru, millest ühe toruga variant kasutab elektrienergiat 0,7kW/h. (Kahe toruga laua energiatarbimine on 1,4 kW/h)

Nõnda on laua kulud pea kümme korda väiksemad turul pakutavatest gaasigea töötavatest soojuskiirguritest, lisaks eritavad viimased ju gaasipõlemise jääke.

Infrapuna soojuskiirgurjalaga lauda võib aga kasutada julgelt ka kinnistel terassidel. Nimelt pole see laud ohtlik lastele, sest ei lähe tulikuumaks ning kõrvetamise oht puudub. Infrapunasoojuse eelis on kindlasti ka see, et soojus tuleb otse kehasse ega küta tühjalt õhku.

Huvilistele pakutakse ka laua proovimise võimalust. Lisaks saab lauaga kaasa garantii 2 aastat.

"Ka sobiva lauaplaadi saame teile lisatasu eest ise meisterdada kui standardvalikust miski ei sobi. Täiesti võimalik, et saaksime ka teie praegused lauaplaadid soojusjalgade külge monteerida," ütleb Halmann.

Innovatiivse laua saab endale tellida klikkides SIIA.