KASULIK TEADA | Millal seeni mitte süüa?

Seentes on rohkelt mao tegevust ergutavaid aineid. Seetõttu ei soovitata seeni mao- ja kaksteistsõrmiku haavandiga inimestele. Viimastele on vägagi vastunäidustatud marineeritud hoidised, mille tegemisel on kasutatud äädikat või mõnd muud hapet. Ka maksa- ja neeruhaiged peaksid seened oma menüüst välja jätma.

Tõestatud on, et alkohol ei sobi biokeemiliselt seentega kuigi hästi, kuna raskendab seenetoitude seedimist ja neist toitainete omastamist. Olemas on ka seeneliike, mis koos alkoholiga põhjustavad konkreetseid reaktsioone. Näiteks tindikute ja kangema alkoholi koostarbimisel muutub inimese nahk üle kogu keha lillaks. Selline reaktsioon ei ole eluohtlik, kuid kindlasti on väga ebamugav.

Seente valmistamisel peaks lähtuma traditsioonilistest viisidest: mikrolaineahjus kuumutamine ei tohi asendada kupatamist. Sest viimase mõte on, et seentes olevad mürkained eralduksid vette, lihtsalt kuumutamine neid ära ei lagunda.

Seenetoite tuleks valmistada koguses, mis korraga tarbitakse, kuna nad roiskuvad väga kiiresti ning halvaks läinud seened on inimese tervisele ohtlikud. Seente säilitamiseks on sobivad klaas- ja emailnõud.

Lisaks ei tohiks kunagi unustada tõde, et süüa tohib ainult neid seeni, mille ohutuses me täiesti kindlad oleme. Paljud seened on surmavalt mürgised ning seetõttu võiks tundmatud isendid pigem metsa jätta.