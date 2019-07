KOSUTUS KUUMALAINE AJAKS | 5 erilist jäätiseretsepti

Kui teil on kodus jäätisemasin, on selle suvise magustoidu tegemine imelihtne. Kui masinat pole, ei pea jäätise tegemise mõtet maha matma. Sellisel juhul vajab jäätisetegu lihtsalt natuke rohkem tööd, sest külmuvat jäätist tuleb jääkristallide tekke ennetamiseks regulaarselt segada. Teine variant on valida rammusam tooraine – näiteks kondenspiimajäätise võib ilma muretsemata lihtsalt sügavkülma külmuma panna.

Siinkohal pakume välja 5 lihtsalt valmistatavat, ent erilist jäätiseretsepti. Valikus on lisaks klassikalisele vanillile ja šokolaadile ka näiteks suitsuse virsiku ja rabarberikoogi maitsega jäätised. Proovi järele!