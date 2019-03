Kuidas ja miks tarbida populaarseid supertoite - toorkakaod, jaanikaunu ja erinevaid vetikaid? Vaata järele!

Liis Konovalov RUS 4

Kakaooast šokolaadini. Foto: Shutterstock

Seekord tutvume supertoitudega, mis on roogadesse peidetud, nii et neid ei pane tähelegi. Ühtlasi saate teada, kuidas supertoidud söögi valmistamisele kaasa aitavad ja mis on neil pistmist Ristija Johannesega. Peale selle õpetame, kuidas ise kodus šokolaadi teha.