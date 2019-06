Kuidas teha maailma parimat 3-päeva soolakurki?

Igal perenaisel on oma nipp, kuidas kurgid kõige kiiremini kõige maitsvamaks saab, kuid retsepti kondikava on ikka ja alati sarnane.

Kurkide soolamiseks läheb teoreetiliselt vaja vaid kurke, soola ja vett. Maitseks veel peotäit mustasõstralehti, tillivarsi, soovi korral pisut küüslauku või/ja mädarõika juurt. Kiirkurkide puhul ei ole ka kasutatava nõu materjal oluline – kohe söömiseks mõeldud kurke võib soolata klaasanumasse, plastämbrisse või savikaussi.

Kõige paremad hapukurgid saab väga värsketest kurkidest, hea kui nad on veel samal päeval korjatud. Väga oluline on ka vesi, mis peab olema samuti puhas ning ilma kõrvalmaitseteta. Suuremates linnades võiks kurkide soolamiseks kasutada isegi pudelivett: see annab maitsele päris palju juurde.

Enne soolamist tuleb kurgid hoolikalt pesta, protsessi kiirendamiseks võib neisse ka kahvliga augud torkida. Kurgid tuleks laduda kihiti maitsetaimedega nõusse ning kallata üle sooja soolveega nii, et kõik nõus olev oleks täielikult kaetud. Soola pannakse tavaliselt isiklikust maitsest ning kogemusest lähtuvalt, kuid keskmiselt 1 spl liitri vee kohta. Sool peab olema kvaliteetne, ilma lisanditeta - kõige paremini sobib jäme meresool.

Kurginõu jäetakse paariks päevaks toasooja seisma. Mitte sulgeda õhukindlalt!

Kui võimalik, panna kurkidele peale kerge vajutus. Põske pista sobivad nad tavaliselt juba teisel päeval.