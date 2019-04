Mitu moodust vutimunade manustamiseks

Kõige lihtsam on neid keeta. Kui kasutada toasooje vutimune, on piisav keeduaeg 1 minut, külmkapist võetute puhul 1,5 minutit. Seejärel tuleks munad külma vette jahtuma panna. Jahtunud mune tuleks rullida laua peal, nii et koor praguneb. Koorimist peaks alustama muna jämedamast otsast ja koor peaks spiraalselt pealt ära tulema.

Teine võimalus on neid mune praadida või kasutada küpsetistes. Väikseid mune on tüütu lahti koksida, selle asemel on palju mugavam kasutada spetsiaalseid vutimunakääre, mis näevad välja nagu auguga käärid. „Need võiksid olla igas kodus. Ma ei oskagi muudmoodi mune avada,” ütles Harald Tikk neid kääre näidates.

Tal on vutimunade küpsetamiseks tellitud Hiinast (mis on praegu maailma suurim vutikasvatusmaa) spetsiaalne elektriline pann. Tõsi, Hiinas kasvatatakse jaapani vutti, mille muna keskmine kaal on 11 grammi, Eesti vutil on see aga 14 grammi. Seetõttu on Hiina pann Eesti vutimunade jaoks tsipakene väikeste aukudega.

Vutimuna avamiseks on spetsiaalsed käärid. Foto: Heli Raamets

Üks võimalus on valmistada otse pidulauas vutimunakokteil. Selleks tuleb toores lahtilöödud terve rebuga vutimuna libistada viinaklaasi põhja, kallata sellele 20-30 ml valget viina ja kohe - "Terviseks!". Kohe selle pärast, et viinas hakkab munavalge alkoholi mõjul kalgenduma ja seetõttu muutub naps hägusaks.