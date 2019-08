RETSEPT | Tervis purgis ehk vaata, kuidas teha suvikõrvitsa-ingverimoosi

Marju Reitsak RUS 4

Foto: Shutterstock

Rullkõrvitsate rohkusega on nüüdseks hädas iga aednik, kelle aias nad kasvavad. Need mitte eriti kaua säilivad kõrvitsad sobivad kasutada paljudes hoidistes, kuid eriti põnev võimalus on neist teha tervistavat moosi.