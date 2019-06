Maailma kõige kallim ja võltsitum vürts safran: kuidas ehtsat petukaubast eristada?

Safrani kõrge hind on tingitud sellest, et põllumajanduslik tootmine on keeruline ning aeganõudev käsitsitöö, mis põhineb farmerite iidsetel traditsioonidel. Saak koristatakse paari nädala jooksul päikesetõusul, kui õied on avanenud.

Vürtsi saamiseks kasutatakse kogu taimest ära vaid kolm emakasuuet. Eraldatud emakasuudmed kuivatatakse 15 minuti jooksul 45–50 kraadi juures. Ühe kilogrammi safrani saamiseks läheb vaja 80 000–150 000 õit.

1 Türgi turult pärit võltsing. 2 Kashmirist 10 aastat tagasi toodud safran. 3 Indiast pärit osav võltsing. 4 Piprapoest ostetud originaal. Foto: Sven Arbet

Toimetuse test

Otsustasime koguda kokku õige ja vale safrani näidised ja testida, kui lihtne on neid siis tegelikult eristada. Meil oli testimiseks neli erinevat safranit. Otsustasime kasutada internetis laialt soovitatud testi, kus segasime teelusikatäie söögisoodat poole klaasi vee sisse ja puistasime segusse näpuotsaga safranit. Õige safrani puhul peaks vedelik värvuma intensiivselt kuldseks ja lõhn võimenduma. Safraniniidid peaksid jääma vedeliku pinnale.

1. Türgi turult pärit safran hinnaga 5 liiri ehk 75 eurosenti pakike. Sellel puudus selge lõhn, küll aga oli märgatav saialille maitse ja välimus. Vesi klaasis värvus õrnalt helekollaseks, safran jäi klaasi pinnale. Safranile omast lõhna ei olnud ega tekkinud.

Järeldus: Tegemist on selge võltsinguga.

2. Kashmirist 10 aastat tagasi toodud safran, saadud kohalikelt kingiks. Vedelik värvus õrnalt, ent tugevamaks kollaseks. Lõhn on aimatav. Safran jäi pinnale.

Järeldus: Kindlalt ei ole võimalik öelda, et tegu on originaaliga — nähtavasti kaotab vürts ajas endale iseloomulikke omadusi. Kaldume arvama, et tegu on originaaliga.

3. Indiast toodud safran, maksis turul 10 ruupiat ehk 13 eurosenti. Safraniniidid on teistega võrreldes väga punast värvi. Lõhn meenutab pigem riidevärvi, kui vürtsi. Vedelik klaasis muutub märgatavalt punasemaks, kui teistel juhtudel. Safran vajub ainsana katsetatutest klaasi põhja.

Järeldus: Tegu on kindla võltsinguga, keeruline öelda, millega üldse tegu.

4. Piprapoest ostetud Hispaania päritoluga safran, 4g karbike hinnaga 21,90 eurot. Tugev safranilõhn jõuab ninna juba läbi pakendi. Vedelik klaasis värvub sügavalt kuldseks, lõhn võimendub veelgi. Safraniniidid jäävad pinnale.

Järeldus: Tegu on kindlasti originaaltootega.

Safran Foto: Sven Arbet

Safran on ja jääb luksustooteks. Kuid kes korra juba on sellesse armunud, see mõistab, miks see vürts ka nii hinnaline on. Igatahes tasub proovida, kuid ärge laske end petta ja eelistage ikka alati originaali märksa odavamale ahvatlusele!

