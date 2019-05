Balti keti 30. aastapäeva tähistamiseks on mitmeid võimalusi. Kes meenutab, kus ja kellega ta sel tähtsal hetkel oli; mõni ohkab, et kas tõesti juba 30 aastat on sellest päevast möödas.

Tegusad Lõuna-Eesti naised lõid aga käärid kangasse ning asusid sel puhul lapitekke õmblema. Vaata pilte!