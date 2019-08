UURING | Kudumine ja moosikeetmine mõjuvad vaimsele tervisele hästi

Paar aastat tagasi (2016) tehtud uuring tõestab, et pärast kunsti ja käsitöö harrastamist tunnevad inimesed ennast järgmisel päeval õnnelikumana, rahulikumana ja tunduvalt energilisemana.

Kunsti ja käsitöö alla liigitasid teadlased söögitegemise (ka küpsetamise), mõne muusikainstrumendi mängimise, maalimise ja joonistamise, digitaalse disainimise ning loova kirjutamise. Nende kõigi ühiseks jooneks on see, et need rahustavad ja mõjuvad loovalt.

Kuid naiste hulgas on popid ka palju traditsioonilisemad loovad tegevused – näiteks moosikeetmine, kudumine ja heegeldamine.

Uus-Meremaal Otago ülikoolis paluti 685 tudengil pidada päevikut ja panna 13 päeva jooksul kirja kõik tehtud tegevused ja oma emotsionaalne seisund. Uurimistöö juhtivautori dr Tamlin Connori sõnul on teadlased aina enam veendunud selles, et loovus on seotud emotsionaalse seisundiga.

„Mingi loova tegevuse järgselt tunneme end järgmisel päeval tunduvalt paremini ning suurenenud heaolutunne tekitab meis tõenäoliselt soovi loova tegevusega samal päeval jätkata,“ selgitab teadlane. „Ollakse seisukohal, et loovus vahend vaimse tervise seisundi parandamiseks.“

Kõnealuse uuringu tulemused avaldati ajakirjas Journal of Positive Psychology, kus kirjeldatakse, et kunstile ja käsitööle järgneval päeval ilmutasid tudengid tavalisest suuremat entusiasmi ning justkui puhkesid õitsele – sellise terminiga võib määratleda õnnetunnet.

Allikas: telegraph.co.uk