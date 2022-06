RETSEPT | Eriti lihtne rabarberisiirup, millele lisaks saab ka looduslikud kommid

Kui mõnede rabarberisiirupite puhul tuleb tükeldatud varred vee ja suhkruga siirupiks keeta ja pärast kurnata, nii et suhkrustatud varred jäävad üle, siis antud retsept on selle poolest hea, et mitte midagi ei jää üle. Veelgi enam – lisamaiuseks on imehead „rabarberikommid“.