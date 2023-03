Maakodu ajakirja Prantsusmaa aiareisi võitjad on loositud!

Maikuus, kui Eestis kipuvad ilmad veel jahedad ja heitlikud olema, satuvad reisilised varasuvisesse Normandiasse. Tänu mereäärsele veidi niiskemale ja pehmemale kliimale on seal siis aasta kõige ilusam aeg – õieehteis on nii rododendronid, roosid kui ka paljud teised taimed.

REISIKAVA

Väikese 18. sajandi lossi ümber laiub 10 hektari suurune park, kus on eri stiilides aedu – on Jaapanist inspireeritud ala, on Itaalia kloostrihoovi meenutav ala roosivanikutega, on salapära, antiikset aiamööblit ning muidugi ohtralt õitsvaid lilli.