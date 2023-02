Kaevamisvaba aed 2. osa | Asukoha valik ja rajamise ettevalmistused

Tarbeaia asukoha valik on äärmiselt oluline otsus, sest majast kaugel olevasse aeda ei taheta kiirel söögitegemise ajal minna. Samuti ei satuta sinna kuigi sageli ka niisama jalutama. Ometigi on just aias käia ja vaadelda äärmiselt oluline, et jõuda kiiresti jälile probleemidele, nagu kahjurite rünnak, umbrohu teke, taimede kiratsemine või muu mure. Sageli aiamaal käies märkame õigel ajal sedagi, kui üks või teine köögivili on küpseks saanud.