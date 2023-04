Kuidas hoida toidupoest ostetud istikuid, kui õues on veel miinuskraadid?

Need taimed on pakitud kiletuutusse, kus pole juurtel ruumi. Juured tuleb lahti harutada ja taim istutada suuremasse potti, et ta saaks rahulikult areneda. Kas panna potti nagu tomatitaim, et rõdul kasvatada, või panna kuskile sooja arenema. Kasvukoht peab olema valge. Toas või küttega kasvuhoones tuleb taime potis nii kaua elus hoida, kuni öökülmaoht on möödas, siis võib alles välja istutada. Siis tuleb puukooli koolitust teha, nagu meie puukoolis teeme