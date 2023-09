Lastele metsa onni ehitades tuli välja hoopis õdus kahekorruseline lehtla

Hille ja Taavi Kala on Põlvamaa metsade ja põldude vahel Taavi vanematekodu taastanud paarkümmend aastat. Kui elumaja, aed ja kõrvalhooned korda said, hakkasid nad tasapisi majalähedast metsatukka puhastama. Sarapuuvõsast sai kena park ja neil tekkis idee ehitada puude vahele laste jaoks onn. Kuna pereisa on tisler, siis oli ette teada, et mingit tavalist mängumaja tema käte alt ei tule. Aga et valmib midagi nii uhket, ei osanud keegi aimata.