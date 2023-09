SUUR ÜLEVAADE | Kõik 2022. aasta kauneima maakodu konkursi kodud, aiad ja kõrvalhooned!

Anni talu perenaine Ester Piht rääkis, et talu sai nende omaks kogu kraamiga, mis hoonetes oli. Muude asjade hulgas leidsid nad lauda alt ree. „Siis ma ütlesin, et kui me teeme endale katusealuse terrassi, tahan ma kindlasti seda rege selle sisustuses kasutada. Kui katusealuse valmis saime, sisustasin- ilustasin selle kiirelt ära. Kõik oli tore, kuni paari kuu möödudes järsku mees ütles: Ester, aga su regi! Regi oli meil täiesti meelest läinud ja sellele ei olnudki enam terrassil kohta. Kui mees mu kurba nägu nägi, ehitas ta järgmisel suvel terrassile pikenduse ning lõpptulemus sai kokku väga äge. Lahtisele osale paistab hästi kaua päike, seal me ikka lebotame mõnuga. Regi on nii lai, et me mahume kolmekesi mehe ja pojaga sinna pikutama. Kevadeti naudime nii esimesi sooje ilmasid ning pimedatel selgetel augustiöödel vahime taevatähti,“ on Ester rahul.