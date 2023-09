Konkursi „Eesti kauneim maakodu 2023“ võitjad on valitud!

false

Lähtudes omanike perenimest läbib maja tammelehtede ja -tõrude motiiv ning sisekujunduseski on kasutatud palju tammepuitu. Maja ehitades, sisustades ja aeda rajades on järgitud feng shui põhimõtteid.

„Oleme rajanud aeda permakultuurse aiapidamise, mis iga aastaga natuke muutub ja suureneb, varsti valmib kasvuhoone ja uuel hooajal võtame ka kanad. Minu suur kirg ja armastus on maasikate kasvatamine. 2000 maasikataime saak on meie neljaliikmelise pere jaoks paras,“ ütleb Eliisa Tammeorg.

Kauneim kõrvalehitis 2023

Mõnikord on nii, et väike ehitis võib osutuda suurematest suuremaks ja vägevamatest võimsamaks. See on tõesti unistuste kasvuhoone! „Sel kevadel valmis meie unistuste kasvuhoone, mis on kauniks koduks imemaitsvatele tomatitele, mesimagusatele kurkidele ja kõigile teistele värvikatele tegelastele,“ kirjutas meile Mari-Liis, kui oma üliägeda kasvuhoone konkursile saatis.