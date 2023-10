Ehkki uus kasvuhoone näeb välja, nagu oleks ta kalli raha eest väljamaalt tellitud, on see siiski oma kätega ja suures osas taaskasutatud materjalist tehtud. Kujundusidee tuli, nagu tänapäeval kombeks, internetist. „Mari-Liis tõmbas mulle telefoni Pinteresti. Uurisin seal kasvuhooneid ja kui sellesarnast nägin, oligi otsustatud,“ meenutab Tauri, kes mõistis, et sellise saavad nad vanast kasvuhoonest hõlpsasti ümber ehitada.