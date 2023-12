VIDEO | Konkursi „Kauneim maakodu 2023“ võitis mätaskatusega palkmaja, mis ehitati feng shui põhimõtete järgi

„Meile meeldivad arhitektuurilt põnevad ehitised ja Jaan on unistanud alati palkmajast,“ põhjendab Eliisa, miks maja ehitades just sellise lahenduseni jõuti. „Kui krundi kätte saime, alustasime vana maja lammutamisega ja uue projekteerimisega.“

Kui plaanimisega jõuti katuseni, käidi läbi hulk mõtteid ja esialgu paistis peale jäävat kivikatus. Õnneks sattusid nad vestlema Jaani sõbra Sandriga, kes mainis muuseas ka mätaskatust. „Kas me oleme selleks piisavalt julged?“ mõtlesid nad isekeskis. Kuna Eliisa ja Jaan soovisid eristuda, otsustasid nad põneva mõtte teoks teha.

Mätaskatus oleneb ilmast ja selle ilme on igal aastal ja aastaajal erinev. Eliisa sõnutsi on katus suve alguses roheline ja juunis, tema sünnipäeva paiku, õitsevad seal karikakrad. Selle aasta vihmavaesuse tõttu kolletas aga katus juba juuni keskel. „Järgmisel kevadel plaanime sinna ka mooni- ja rukkililleseemneid külvata, et ikka rohkem värvi ellu tuua!“