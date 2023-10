Vaata fotosid! Konkursi „Kauneim aed 2023“ finalistide omanäolised aiad

Kairet ja Benno on aastatega kujundanud kauni iluaia, mis on nüüdseks saavutanud täiusliku lopsakuse. Igihaljad vormi pügatud okaspuud, mõnusalt looklevad sillutisega kaetud jalgrajad, läbimõeldud taimekooslustega istutusalad, laitmatu ja ilma ühegi umbrohuta sametine muruvaip ning terrassilt avanev lummav vaade järvele – kõik see teeb nende aiast võrratu paiga, mida naudivad nii pereliikmed kui sõbrad.