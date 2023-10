Maakad remondivad | Saak sai salve, küüslaugud maha ja minimaja ehitus läks käima

On ka neid, kes on justkui kahe koha vahel lõksus - äkki on linnas ikkagi rohkem võimalusi ning maal olles jääb millestki ilma? Need, kes on maal juba mõnda aega elanud on karastunud ning naudivad maaelu tulihingeliselt koos kõikide selle võlude ning ka valudega. Need, kes alles unistavad, kardavad suurt muutust ning mugavustsoonist välja astumist.