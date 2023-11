EKSPERIMENT | Kas 7 päevaga on tõesti võimalik 7 kilo kaotada, nagu lubab reklaam?

Tartumaal asuv spaa lubab arstliku järelevalve all seitsme päevaga seitse kilo kergemaks, seitse korda erksamaks ja seitse aastat nooremaks muutumist. Mul on kümme ülekilo, nii et otsustan proovida. Lähme koos sõbrannaga, et üksteisele toeks olla.