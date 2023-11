EKSPERIMENDI TEINE OSA | Kas 7 päevaga on tõesti võimalik 7 kilo kaotada?

Neljas päev ja helgem meeleolu

Hommikul üles tõustes on jalad natuke nõrgad. Sõbrannal on endiselt peavalu, kuid lähme siiski õue võimlema. Nii mõnelgi on väga halb olla, „nagu surmaeelne seisund“. Kuuleme muljeid soolte survepesust ja tunneme kergendust, et ei pea ise seda taluma. Vihma hakkab ka sadama. Naised veavad meid siiski kõnniringile ja tagasi tulles on tuju täitsa hea. Üksteise toetamisel on suur jõud.