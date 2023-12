Konkursi „Eesti kauneim maakodu“ võitjad said auhinnad kätte

Kui Maakodu ja peasponsori Lingalaid OÜ esindajad Pukasse võidukodusse jõudsid, oli pereemal laud külalistele kaetud ja rätiku all ootasid tema enda küpsetatud hapusai ja leib. Kõikidele külalistele oli valmis pandud personaalsed joogipudelid, nimesildid peal.

Konkursi peaauhind tuli perele suure üllatusena, sest kuna maja sisustamine on alles pooleli, ei tihanud nad esimese hooga osaleda. „Mõtlesime, et kui elu pakub sellise võimaluse, siis tuleb see vastu võtta,“ ütles Eliisa.

Luksusliku koduspaa üle on neil aga eriti hea meel. Nimelt ei ole nad jõudnud veel vannituba valmis ehitada ja kogu pere peseb end väikeses dušinurgas, mis on sisse seatud koera poriste jalgade või laste mudaste jalanõude ja pükste pesemiseks. Mõlemad lapsed käivad praegu vanni asemel suures pesukausis. „Vanem poeg Hans ütles, et tema ei mahu enam suurde kaussi ära, ja ta ei jõua ära oodata, millal me ükskord suurema vanni saame. Nüüd me saame kohe väga suure vanni, kuhu mahub kogu pere,“ naeris Eliisa.

Pereisa ja Lingalaidi esindaja Kaido Alev panid paika kümblustünni paigutamise koha ja loodetavasti juba aastavahetusel saab kogu pere nautida koduspaa mõnusid.

Loe ka - Kauneim maakodu 2023 on mätaskatusega muinasjutu-kääbikla Valgamaalt

false

Kauneim aed – Raili ja Hardo Kersi aed Pärnumaal

Raili ja Hardo aias oli hilissügisesest vihmasest ja tuulisest ilmast hoolimata küllaga vaatamist. Kõrrelised õõtsusid sügistuules ja madalad krüsanteemid näitasid meile veel viimaseid õisi.

false

Maakodu kinkis kauneima aia omanikele 1000 eurot ja peale selle andsime neile üle suure kotitäie Fiskarsi aiatööriistu.

Kingitus läks Kerside koduaias kohe käiku, sest parasjagu käib uue istutusala rajamine.

false

Loe ka - Selles higi ja rõõmuga loodud aias pole värvidega kokku hoitud

Kauneim saun – Kadi ja Tarvo Narusbeki saun Põlvamaal