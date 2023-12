Kadri Tramm: pühad algavad sinust enesest

Seni olen jõulumuusikasse suhtunud pehmelt öeldes leigelt, aga sel aastal tundsin lausa vajadust tekitada pühademeeleolu varem, kui see tavaliselt juhtub. Hoiatasin ka meest ja ta nentis tagasihoidlikult, et tema selle muusikaga ilmselt jõuludeni välja ei vea.

Täiesti selge, et mingist hetkest ei suuda aju enam vastu võtta seda uudistevoogu, millest midagi head leida on iga päevaga ühe keerulisem. Inimesele omane alalhoiuinstinkt annab meile õlekõrre, mida mööda sellest hullusest välja ronida. Üks viis on tunda rõõmu väikestest asjadest – kasvõi mõnusast muusikast – või tegeleda täiesti tavaliste koduste toimetustega. Üks neist on kindlasti kodu sättimine ja pühadeks valmistumine.