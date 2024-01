Isiklik roheaudit | Kas valid kohvioad soodsaima sildi või ausaima või mahedaima märgistuse järgi?

Meie looduskallakuga kool püüab rahvusvahelist „Rohelise kooli“ tunnustust (www.ecoschools.global), programmiga on liitunud juba 72 riiki. „Roheline kool“ toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada, tutvustab statuut. Lapsevanema jaoks tähendab see näiteks küsimustikule vastamist ja peamurdmist, kui palju puu- ja linnuliike ta suudab kooli territooriumilt meelde tuletada ja nimetada. Ja mõelda, kas prügi sorteeritakse piisavalt, kas prügikaste on ja kas nad on õiges kohas ja hea disainiga. Kas kuskil on tilkuvaid kraane? Millega köetakse kooliruumid soojaks ja kui roheline on elekter, mis pirnid põlema paneb? Kas koolisööklas kasutatakse ausat mahekakaod ja õpetajate kohvimasinas orgaanilisi ja ausa kaubanduse kohviube?