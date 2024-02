Kui Maakodu toimetus käis sügisel konkursi „Kaunis maakodu 2023“ peaauhinna võitnud Tammeorgude perekonnale auhinda üle andmas, pakkus pereema Eliisa Tammeorg meile sooja ja krõbiseva koorikuga hapusaia . See oli nii hea, et palusime tal ka meie lugejatele õpetada, kuidas hapusaia tehakse.

Hapusaia kasulikkusest on palju räägitud, kuid paljud on pidanud selle tegemist keeruliseks. Kuid kui soe sai laual „laulab“ ja nuga läheb läbi krõbeda kooriku, mõistad, et see on vaeva väärt.