Vaata, kuidas elati Rakveres 100 aastat tagasi. Kas leiad midagi tuttavat?

Pilvi Põldma, SA Virumaa Muuseumid peavarahoidja sõnul on Rakverele linnakodaniku muuseum oma ekspositsiooniga pisut eriline, sest loomise ajal olid sedasorti muuseumid ikka pühendatud mõnele ajaloost tuntud isikule. „See aga, et muuseum tavalise linnakodaniku eluolu tutvustab, tegi temast esimese omataolise,“ räägib peavarahoidja ning tunnistab, et ehkki sihtasutuse alla kuulub mitu muuseumi, on just see tema lemmik, kuhu ta alati hea meelega tuleb.