Vaata Maakodu fotokonkursile laekunud pilte imeilusatest toataimedest!

Katrin Lemberi paradiisilinnulille (Strelitzia) lugu sai aluse 2012. aastal, kui ta käis Madeiral puhkamas. Paradiisilinnulill on Madeira rahvuslill. „Reisilt tagasi tulles jäi Hortese lillepoes silma sama lille seeme, nunnu karvane ja kollane. Värskete reisiemotsioonide ajendil sai seeme ostetud ja potti pandud. Kastsin „tühja“ potti poolteist aastat aga ühtegi nähtavat arengut ei toimunud. Mõtlesin, et ega kõik ei saagi alati kasvama hakata ja tõstsin poti õue, et mingi hetk viin komposti. Ju seemneke sai aru, et kas nüüd või mitte kunagi ja pistis nina mullast välja. Kolm aastat hiljem õitses ja kokku on kolmel korral õitega rõõmustanud.“

Tiina Seliste saatis pildid oma uuest „koduloomast“ Marimost. See on järvepall, mis on tegelikult vetikas. Tuntuim on ta Jaapanis. Ta on väga pikaealine taim - teda pärandatakse vanavanematelt lapselastele ning seal arvatakse, et palli sees peitub kaks armastavat südant ning Marimo on nende igavese armastuse sümbol.