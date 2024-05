MAJAEHITUSE BLOGI | Rohepesu või tõeline taaskasutus? Alati ei pea uusi asju ostma

Sulle ei ole kindlasti võõrad sellised sõnad nagu „taaskasutus“, „ringmajandus“, „ümbertöötlemine“ jne. Ka minu jaoks ei ole need võõrad, ent need pole olnud ka minu südameasi. Jah, maal elades kompostime oma toidujäätmeid, saame sooja põlevast materjalist ja oleme ehitusel kasutanud pea kõike, mis siit vanast talukompleksist välja on tulnud. Aga ma ei ole kunagi varjanud, et tasakaaluks eeltoodule oleme me tõelised „asjade inimesed“: mulle meeldib osta igal hooajal uusi temaatilisi kohvikruuse ja leida häid kodusisustuse pakkumisi. Aga mõnda aega tagasi enda suures talvepahuruses sooja duši all olles jäi mu pilk pidama pesuvahendipudelil, millel ilutses suur värviline kiri „100% ümbertöödeldud“ ja väike tärnike kirja ülemisel paremal nurgal.